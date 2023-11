A Salsomaggiore Terme (Parma)

Altro femminicidio. Una donna di 66 anni è stata uccisa a colpi di mazza da cricket stamane, intorno alle 9.30, in centro a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma.

La vittima, Meena Kumari, di origine indiana, è stata aggredita dal marito che l’ha colpita più volte al corpo e alla testa. Soccorsa dal 118, la donna è morta sul posto acausa della gravità delle ferite riportate.

Il marito è stato fermato da una giovane donna carabiniere non in servizio, allertata dalle grida della donna, poi coadiuvata dalla pattuglia del radiomobile di Salsomaggiore. L’omicida è stato portato in caserma.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe aggredito la donna in casa, di fronte anche ad alcuni familiari, e la vittima, nel disperato tentativo di salvarsi, sarebbe poi scesa in strada per chiedere aiuto. L’uomo, però, l’alvrebbe raggiunta e continuato a colpirla fino a ucciderla.

“Pagina triste per Salsomaggiore”

Luca Musile Tanzi, sindaco di Salsomaggiore, su Facebook ha scritto: “Oggi per Salsomaggiore si scrive una pagina triste. Quello che è accaduto questa mattina” è “un fatto gravissimo: nonostante si continui a ripetere che ‘non deve più succedere’ puntualmente ci troviamo di fronte sempre allo stesso copione. La violenza domestica è un male intollerabile che non dovrebbe mai trovare spazio nelle nostre vite”.

“Come società – ha scritto il sindaco – dobbiamo impegnarci a combattere contro qualsiasi forma di violenza e lavorare insieme per creare un ambiente sicuro per tutti. Questo tragico evento ci ricorda l’importanza di essere vigili, di intervenire quando vediamo segnali di pericolo e di promuovere una cultura della vita e del rispetto. Voglio ringraziare il carabiniere che, per prima, ha cercato di fermare la violenza del marito della vittima: un’azione coraggiosa che, purtroppo, non è bastata a salvare la vita alla donna. Auspichiamo che giustizia sia fatta e che chi è responsabile di questo atto sia tenuto a rispondere delle proprie azioni di fronte alla legge”.