Una scena al limite della tragedia ha catturato l’attenzione dei social in Cina

Un’amante sospesa nel vuoto, aggrappata per la vita. È l’incredibile scena filmata in Cina e diventata virale sui social: una donna, presumibilmente coinvolta in una relazione extraconiugale, ha rischiato di precipitare dal decimo piano nel tentativo disperato di sfuggire alla moglie del suo amante, rientrata a casa all’improvviso.

Il video, ripreso da alcuni vicini scioccati, mostra la donna penzolare pericolosamente dal balcone, mentre cerca di trovare un appiglio per non cadere nel vuoto. La tensione è palpabile: ogni secondo sembra quello decisivo. Attorno a lei, solo silenzio e sguardi attoniti.

Secondo quanto riportato da diverse testate locali, tutto sarebbe avvenuto in un complesso residenziale cinese. L’uomo coinvolto, colto di sorpresa dal rientro anticipato della moglie, avrebbe spinto la sua amante sul balcone per evitarne la scoperta. Da lì, il tentativo rocambolesco di fuga verso il piano sottostante.

Un salvataggio al limite

Nel filmato si vede l’uomo, a torso nudo, parlare con la donna attraverso la finestra. Poi si allontana e lei resta da sola. Armata solo del suo telefono, inizia a calarsi verso il piano inferiore, aggrappandosi a tubature e sporgenze. Un movimento rischiosissimo, che tiene con il fiato sospeso chi osserva. Arrivata all’altezza della finestra del piano sottostante, la donna bussa con insistenza. Fortunatamente, qualcuno le apre. La persona all’interno la aiuta a entrare, mettendola finalmente in salvo.

Le immagini si sono rapidamente diffuse sulle principali piattaforme cinesi, tra cui Weibo e Douyin (l’equivalente locale di TikTok).

Imbarazzo pubblico e reazioni online

La vicenda ha acceso un dibattito acceso sui social: da un lato, l’incredulità per il gesto estremo; dall’altro, un’ondata di commenti sarcastici verso i protagonisti della storia.

Molti utenti hanno definito la coppia “socialmente morta”, prevedendo per entrambi un lungo periodo di imbarazzo pubblico e conseguenze sociali pesanti. In Cina, il concetto di “perdere la faccia” – cioè l’onore personale e sociale – è culturalmente molto sentito. Un’esposizione mediatica di questo tipo può avere ripercussioni anche nella vita lavorativa o familiare. “Meglio affrontare la moglie che rischiare la vita”, ha scritto un utente. “Ora tutti sanno chi sei”.

FAQ – Domande frequenti