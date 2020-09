Il portavoce del premier sarà sottoposto a un intervento chirurgico

Al San Raffaele di Milano c’è un altro paziente illustre. Non solo Silvio Berlusconi, ricoverato per le conseguenze del contagio da coronavirus, ma anche Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte, che si trova in ospedale da ieri e già oggi farà rientro a Roma.

Il 48enne Rocco Casalino, stando a quanto si è appreso, è stato operato ieri, giovedì 2 settembre, per una cisti sottomandibolare.

Sempre a proposito dello storico partecipante della prima edizione del Grande Fratello, avvenuta nel 2000, negli scorsi giorni si è fatto riferimento a una «riunione turbolenta» avvenuta tra il presidente del Consiglio e lo staff della presidenza.

Dagospia, infatti, ha parlato di un premier irritato e pronto a difendere il suo portavoce: «Conte – si legge sul sito di Roberto d’Agostino – si è lanciato in difesa del capo comunicazione di Palazzo Chigi, convinto che i media brutti e cattivi facciano le pulci alla sua vita privata».