Un controllo di polizia in un parco si è concluso con la morte di un pitbull. La Questura parla di autodifesa, la proprietaria contesta la ricostruzione.

Durante un controllo antidroga in un parco pubblico di Ancona, un agente di polizia ha sparato e ucciso un pitbull che, secondo la ricostruzione ufficiale, stava per aggredirlo. L’episodio si è verificato nei pressi di via Osimo ed è stato documentato da rilievi della polizia scientifica.

Il contesto del controllo

Secondo quanto riferito dalla Questura di Ancona, l’intervento degli agenti della Squadra Volanti rientrava in un’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti. Gli agenti hanno avvistato una coppia seduta su una panchina del parco, accanto alla quale si trovava un pitbull nero di grossa taglia, senza guinzaglio né museruola. Alla vista della pattuglia, l’uomo avrebbe cercato di disfarsi di un involucro contenente tre dosi di hashish, mentre il cane avrebbe iniziato a correre in modo aggressivo in direzione di due agenti.

La dinamica dello sparo

Un terzo poliziotto avrebbe intimato alla coppia di richiamare immediatamente il cane. L’animale, presumibilmente attirato dalle grida, si sarebbe quindi diretto verso quest’ultimo agente, ringhiando.

Nel tentativo di sottrarsi al possibile attacco, il poliziotto si sarebbe riparato dietro una panchina. Tuttavia, il cane si sarebbe comunque avvicinato, mostrando – secondo la ricostruzione ufficiale – un comportamento minaccioso. A quel punto, l’agente ha estratto la pistola di ordinanza e ha sparato un colpo, colpendo il cane e causandone il decesso. La morte del pitbull, chiamato “Narcos“, è stata successivamente certificata da un veterinario dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, che ha anche rilevato l’assenza del microchip obbligatorio.

La versione della proprietaria

Diversa è la testimonianza fornita dalla proprietaria del cane, pubblicata attraverso un post corredato di immagini e video. La donna afferma che il cane fosse legato a una panchina al momento dell’arrivo della polizia, e che il guinzaglio si sarebbe rotto quando l’animale ha reagito allo spavento. Secondo quanto dichiarato, il cane si sarebbe inizialmente diretto verso un altro agente, per poi tornare indietro quando chiamato. La donna afferma anche di aver afferrato il cane per il collare e di aver cercato di calmarlo. Nonostante questo, il poliziotto avrebbe comunque esploso almeno un colpo, colpendo l’animale mentre lei cercava di trattenerlo.

Conseguenze amministrative e sanzioni

Le forze dell’ordine hanno confermato che è stato esploso un solo colpo di arma da fuoco. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Scientifica per eseguire i rilievi e documentare la scena.

La proprietaria del cane sarà denunciata all’autorità amministrativa per:

Omessa custodia e malgoverno di animali;

Mancanza del microchip identificativo;

Violazione del regolamento comunale che vieta l’ingresso di cani nel parco.

Inoltre, l’uomo che era con lei è stato sanzionato per detenzione di sostanze stupefacenti a uso personale, a seguito del tentativo di disfarsi delle tre dosi di hashish.

Le indagini e le verifiche in corso

L’intervento della polizia è stato documentato da atti ufficiali e rilievi tecnici. Le indagini sono ora concentrate sulla ricostruzione esatta della dinamica e sulla verifica di eventuali responsabilità amministrative e penali. Al momento, non risulta aperto alcun procedimento penale nei confronti dell’agente che ha sparato, ma la vicenda resta al vaglio degli organi competenti. Gli atti saranno trasmessi all’autorità giudiziaria per le valutazioni del caso.

FAQ

Dove è avvenuto il fatto?

In un parco pubblico ad Ancona, nei pressi di via Osimo.

Cosa stava facendo la polizia?

Un controllo antidroga nell’ambito di operazioni ordinarie.

Il cane era al guinzaglio?

Secondo la Questura no; secondo la proprietaria, sì, ma il guinzaglio si sarebbe rotto.

Perché il poliziotto ha sparato?

Per autodifesa, afferma la Questura: il cane si sarebbe avvicinato in modo aggressivo e ringhiante.

Quali sanzioni sono state emesse?

La donna sarà denunciata per varie violazioni amministrative. Il compagno è stato sanzionato per detenzione di hashish.