L'annuncio dello stesso comico

La rinuncia al Festival di Sanremo 2026 non è rimasta un episodio isolato. Per Andrea Pucci, travolto dalle polemiche dopo l’annuncio come co-conduttore, le conseguenze si allargano ora anche fuori dall’Ariston: Conad ha annullato un evento aziendale per cui il comico era stato ingaggiato.

Cos’è successo?

Andrea Pucci aveva annunciato il passo indietro dalla co-conduzione della terza serata del Festival di Sanremo 2026, spiegando di voler evitare che il suo nome diventasse un ulteriore elemento di tensione attorno alla manifestazione.

La sua presenza all’Ariston era stata contestata per alcune dichiarazioni del passato e per uno stile comico giudicato divisivo, generando un’ondata di critiche culminata anche in insulti e minacce, come raccontato dallo stesso artista.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, però, la scelta di coinvolgerlo era stata interamente artistica e attribuibile a Carlo Conti, senza pressioni esterne: “Una scelta artistica che si basava su due cardini: la stima del conduttore nei confronti del comico e l’indubbio successo che riscuote a teatro”.

L’evento Conad annullato e il silenzio dell’azienda

Dopo la rinuncia a Sanremo, arriva un nuovo stop: Conad ha annullato un evento aziendale interno per cui Pucci era stato precedentemente ingaggiato.

La notizia non è stata comunicata ufficialmente dall’azienda, ma è emersa attraverso i canali social del comico, che ha condiviso – e poi rimosso – una mail ricevuta, in cui venivano spiegate le ragioni della disdetta: l’impossibilità di associare il brand a una situazione di polemica.

Il commento ironico di Pucci: la frase che riaccende il dibattito

A rendere pubblico l’episodio è stato lo stesso Pucci, con una storia su Instagram dal tono amaro e sarcastico: «Se va avanti così dovrò andare fuori dai loro store a chiedere l’elemosina». La frase è stata accompagnata dall’immagine dell’insegna Conad.

FAQ

Perché Andrea Pucci ha rinunciato a Sanremo 2026?

Per evitare che le polemiche attorno al suo nome generassero ulteriori tensioni sul Festival.

Conad ha spiegato ufficialmente la disdetta?

No, al momento non sono state diffuse note ufficiali dall’azienda.

La scelta di Pucci a Sanremo era politica?

No. Secondo il Corriere della Sera, fu una scelta artistica personale di Carlo Conti.

Pucci è stato escluso da altri eventi?

Al momento è noto solo l’annullamento dell’evento Conad.

Il comico ha ricevuto minacce?

Sì, Pucci ha parlato pubblicamente di insulti e minacce rivolte anche alla famiglia.