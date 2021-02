L’idea di posare senza veli è legata, come facilmente intuibile, al titolo del cd. Si chiama “Nuda10″, perciò lo scatto scelto casca decisamente a fagiolo. Una foto sensuale ma per niente eccessiva, che ci permette di ammirare un’Annalisa diversa dal solito. Ed è piaciuta, eccome se è piaciuta.

E se vederla senza veli sui social network è stato così piacevole, guardarla calcare il palco di Sanremo lo sarà ancor di più. Mancano pochissimi giorni all’inizio dell’attesissima kermesse canora, alla quale Annalisa prenderà parte con un brano dal titolo emblematico. Si chiama Dieci, tanti quanti sono gli anni trascorsi da quando la sua carriera ha avuto inizio.

“Il tuo album si chiama Nuda ma in copertina sei vestita” Ah no #Nuda10 fuori 12 il marzo pic.twitter.com/DprAJMC0to

“Dieci” sarà contenuto nella nuova edizione dell’album “Nuda” pubblicato a settembre e arricchito da molte altre sorprese.

A SIDE

B SIDE

“Dieci è la storia di un amore che non vuole finire e si aggrappa alle ultime volte, che poi ultime veramente non sono mai. Mi fa pensare al momento che stiamo vivendo, alla consapevolezza e alla grinta di chi non si arrende. – racconta Annalisa – È anche e soprattutto la mia dichiarazione d’amore alla musica, che condivido con il pubblico da dieci anni, anche se in realtà la nostra storia è iniziata molto tempo fa”.