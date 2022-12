È successo ad Anzio (Roma)

Drammatico incidente stradale mortale ad Anzio, comune vicino Roma. Due ragazze hanno perso la vita mentre, a bordo di un’auto, stavano percorrendo via della Pineta: sono andate a sbattere contro un albero. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118.

I carabinieri, passando, si sono accorti della vettura – una Fiat Punto – e sono intervenuti ma per le giovani non c’è stato purtroppo nulla da fare: avevano 21 e 22 anni. È stato necessario l’intervento dei vigli del foco per estrarre i corpi dalle lamiere.

L’incidente è avvenuto poco dopo l’una della scora notte.

Come riportato su RomaToday, la 21enne era nata a Roma ma viveva ad Ardea. L’altra, invece, era originaria della provincia di Milano ed era alla guida dell’auto. Sull’asfalto non sarebbero stati rilevati segni che potrebbero indicare il coinvolgimento di un altro mezzo.

Le salme delle due ragazze sono state trasferite al policlinico di Tor Vergata.