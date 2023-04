Foto di MART PRODUCTION

Il poker online è diventato un trend per gli appassionati del tavolo verde.

Nel 2022 gli italiani hanno speso complessivamente 188 milioni di euro, e anche gli inizi di quest’anno sono stati favorevoli, soprattutto al poker cash, in crescita del 5,3 per cento rispetto ai 5,7 milioni spesi nello stesso mese dell’anno passato.

I dati, elaborati da Agimeg (Agenzia di stampa del mercato dei giochi) sono quelli di ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e segnalano ottime prestazioni di piattaforme autorizzate come E-Play 24, Lottomatica, ma anche Admiral Sport, Vincitù, Terrybet, Sport Bet e Scommesseitalia. Tornando ai numeri del 2022, importante è l’indicatore relativo al payout medio, pari al 95,5 per cento, e nello specifico al 97 per cento per i cash game e al 91 per cento per i tournament.

Conoscere le percentuali di payout è importante per scegliere l’operatore, ma anche sapere tutto sulle promozioni che questi offrono, partendo dai bonus poker. Come per ogni altro gioco da casinò, i bonus rappresentano una variabile determinante per la strategia di gestione delle spese, e per ottimizzare il budget cercando di massimizzare le vincite o comunque di contenere le eventuali perdite.

Soprattutto per gli appassionati meno esperti, ma anche per i giocatori più avvezzi ai tavoli online, sapere tutto sui vari tipi di bonus è di grande utilità, fermo restando che, come in ogni altro gioco d’abilità, conta molto la conoscenza delle regole e dei trucchi del mestiere.

Tipologie di bonus per il poker

Il bonus senza deposito

Nei siti ADM i bonus senza deposito sono molto ricercati, non solo per il poker. Si tratta di un credito che la piattaforma eroga al giocatore che si registra e invia un documento di identità valido per confermare di essere maggiorenne. Il credito è gratuito, dunque, come dice la parola stessa, non prevede il deposito o l’apertura di un conto. Si tratta di un’occasione utile per provare le tipologie di poker del palinsesto, che possono variare da piattaforma a piattaforma.

I bonus poker senza deposito sono vincolati ad alcune condizioni, che è sempre bene approfondire prima di aderire alla promo: il credito, infatti, non è immediatamente prelevabile, ma è soggetto a dei requisiti di puntata, detti rollover. Il rollover è espresso dal segno “x” seguito da un numero, corrispondente al numero di volte in cui va giocato il bonus, prima di diventare effettivamente disponibile: molti siti di poker AAMS erogano bonus senza deposito associandolo a un rollover “x 1”.

La convenienza del bonus senza deposito sta nel fatto di essere gratis: per questo, ove disponibile, è sempre utile sfruttarlo, anche se di solito è di importo minore rispetto alle altre offerte.

I bonus deposito o “match bonus”

I bonus sul primo deposito, ovvero sul primo versamento che si effettua sul conto di gioco, sono anche denominati “match bonus”. Gli importi sono direttamente collegati al valore del primo deposito. Ad esempio, se si intende riscattare un bonus pari al 50% fino a 300 euro, per ricevere l’importo massimo erogabile devono essere versati 600 euro, e così via.

Quando si sceglie di usare questo tipo di offerta, va tenuto a mente che anche in questo caso, nei termini e nelle condizioni del contratto, l’operatore deve indicare i requisiti di puntata.

La reale convenienza di un bonus deposito, dunque, non è connessa a quelli di valore più alto: va fatto dunque il punto della situazione, confrontando l’importo massimo con i requisiti di puntata richiesti. I maggiori siti di comparazione raffrontano i vari match bonus proposti dalle piattaforme ADM: consultarli può essere utile per scegliere la migliore occasione.

Da non dimenticare che, come per ogni altra tipologia di bonus, anche quelli sul primo deposito possono essere soggetti a “termini e condizioni” contrattuali specifiche. Soprattutto se non si è esperti del funzionamento dei casinò a distanza, vanno considerati con attenzione i tempi massimi previsti per l’utilizzo del credito rilasciato, ovvero la scadenza, ma anche eventuali limitazioni “di palinsesto”: i bonus potrebbero essere infatti utilizzabili solo per alcuni tornei o per alcune varianti di gioco.

Spesso i bonus con deposito, al pari dei “Welcome bonus”, possono essere usati attraverso l’inserimento di un codice promozionale (tipo WELCOME-111 per Sisal Poker oppure STARS500 per Pokerstars, tanto per fare due esempi).

I bonus ricarica e le promozioni

Dopo il bonus sul deposito, viene il cosiddetto “bonus ricarica”, che, di fatto, ha il medesimo funzionamento, ovvero viene calcolato in base all’entità dell’importo versato.

Non sempre i bonus sulla ricarica fanno parte dell’offerta base delle piattaforme di poker online, e spesso sono associati a promozioni speciali, motivo per cui è sempre buona norma consultare i siti periodicamente.

Come i bonus ricarica, le promo sul poker a distanza possono includere anche formule particolari, che rispondono ad altrettante strategie di marketing: si pensi ai codici bonus erogati in forma di regalo in occasione del compleanno di un utente registrato, oppure alle promozioni associate a tornei particolari, tipo i Sit&Go. Non mancano vantaggi abbinati al volume di giocate, per premiare i pokeristi più assidui.

Le promo per clienti VIP

Il poker, si sa, è una disciplina di abilità, più che un gioco. Ne consegue che molti giocatori accedono alle piattaforme con frequenza, in qualità di esperti più che di semplici appassionati. Per questo motivo i concessionari offrono ai più assidui dei tavoli da poker una serie di vantaggi speciali, inseriti nei cosiddetti VIP Club. Una buona poker room digitale di solito sblocca nuovi bonus al raggiungimento di un dato punteggio, così da incentivare la partecipazione ai tornei e agli altri giochi del palinsesto.

Su 888poker, ad esempio, i punti ottenuti giocando possono essere utilizzati sulle tre piattaforme di riferimento (dunque anche su 888 casino e su 888sport), mentre il programma fedeltà My Sisal fa guadagnare dei punti extra invitando gli amici a partecipare. Bwin Poker è caratterizzato da una certa ampiezza dei bonus – inclusi dunque quelli VIP, mentre PokerStars è quello che prevede un “rake” meno elevato rispetto agli altri.

Questi sono solo alcuni esempi dell’offerta promozionale dei vari operatori che, come si è detto, dipende dal tipo di partecipazione e dall’esperienza del giocatore, oltre che dalla combinazione con eventi e ricorrenze speciali, come nel caso dei bonus freeroll.

Bonus poker: come scegliere al meglio

La scelta del bonus poker migliore e più adatto alle proprie esigenze di gioco richiede attenzione, specie per i neofiti.

La licenza ADM

Prima di tutto si deve essere sicuri che l’offerta provenga da una piattaforma ADM, dunque con relativa licenza emessa dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Se si accede al sito, di solito in basso a destra in homepage e sulle altre pagine è riportato il numero di concessione di 5 cifre, abbinato al logo a forma di mezzo timone dei colori della bandiera italiana. Sul sito ufficiale di ADM, in ogni caso, è pubblicata con tanto di aggiornamenti la lista dei nuovi concessionari e dei licenziatari che hanno superato gli step del rinnovo.

Importo, rollover e validità temporale

Detto questo, per valutare un bonus valido e conveniente, si deve tenere conto della quantità dell’importo: di solito quelli maggiori sono a prima vista attrattivi, ma si deve calcolare la reale convenienza in base al rollover richiesto, il già citato requisito di puntata. Un bonus elevato con rollover elevato è meno conveniente di un bonus inferiore, ma con inferiore requisito di puntata. Si tratta di un piccolo calcolo, molto utile ai fini pratici. Come anticipato i bonus sono temporanei, e dunque hanno una propria validità, che comunque va per legge indicata nei termini e nelle condizioni del contratto di gioco, per motivi di trasparenza e correttezza verso l’utente finale.

La scadenza del bonus è importante soprattutto se la si considera in relazione all’importo versato. Grossi depositi, ad esempio, non sono consigliabili se il bonus prescelto scade in pochi giorni, perché con tutta probabilità non si disporrà del tempo necessario per poter spendere quanto versato sul proprio conto di gioco.

Il fattore rake

Un piccolo approfondimento a parte, che comunque ha ripercussioni sull’uso dei vari bonus, è il fattore rake, visto che si tratta di un concetto tipico del poker online ma non di altri giochi da casinò.

Con l’espressione “rake della sala poker” si intende la percentuale che, per ogni sfida o partita, viene trattenuta dalla poker room. Un rake basso rappresenta di certo un vantaggio per i giocatori, visto che a tale valore corrisponde una ripartizione più alta delle vincite, ovvero con un minor tasso di commissioni. ù

Oltre agli altri fattori già menzionati, quindi, il rake ha un proprio peso nella scelta del bonus e della piattaforma che lo eroga.

Non solo: il rake non sempre è valutato allo stesso modo, poiché alcuni gestori scelgono di suddividerlo in parti uguali tra giocatori, mentre altri decidono di commisurarlo alla quantità di denaro giocato, per essere certi di applicare un criterio di equità.

Bonus poker: come sbloccarlo

Per ricevere un bonus poker, anche da app, i passaggi sono semplici: una volta scelta la poker room, ci si deve registrare, inviando un documento di identità valido (questo vale anche per i bonus senza deposito).

Una volta effettuata la registrazione e confermata l’iscrizione, ci si deve ricordare sempre, dove previsto, di inserire il codice bonus relativo all’offerta. Se il bonus prevede deposito, dunque, basta effettuare un versamento e iniziare a giocare al tavolo verde.

Da non dimenticare, infine, è il concetto di gioco responsabile, che si estende a tutti, pokeristi nati o giocatori alle prime armi.