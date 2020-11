Le parole di Hassan Rohani, presidente iraniano

Hassan Rohani, presidente iraniano, ha accusato Israele dell’omicidio di Mohsen Fakhrizadeh, scienziato nucleare, assicurando che tale omicidio non fermerà lo sviluppo del piano nucleare di Teheran.

Rohani ha detto: «Ancora una volta, le mani malvagie dell’arroganza globale sono state macchiate con il sangue del regime sionista usurpatore mercenario. L’assassinio del martire Fakhrizadeh mostra la disperazione dei nostri nemici e la profondità del loro odio. Il suo martirio non rallenterà le nostre conquiste». Con «arroganza globale» Rohani si è riferito agli Stati Uniti d’America. Inoltre, Rohani ha affermato: «La nazione iraniana è troppo intelligente per cadere nella trappola della cospirazione sionista. Vogliono creare il caos ma dovrebbero sapere che li abbiamo smascherati e che non ci riusciranno».

Dal canto suo la Guida suprema iraniana, Ali Khamenei, ha chiesto di «punire» i responsabili dell’uccisione dello scienziato. «Bisogna individuare tutti coloro che sono stati coinvolti nell’omicidio e devono essere puniti. E ciò è inevitabile», ha detto il leader iraniano.

Inoltre, è stata convocata una riunione straordinaria del Parlamento di Teheran. Lo ha fatto sapere il portavoce della Commissione Sicurezza nazionale e politica estera, Abolfazl Amouei.

Anche il New York Times parla di Israele dietro l’assassinio dello scienziato. Lo sostengono «un funzionario americano e altri due dirigenti dell’intelligence». Secondo il quotidiano «non è chiaro quanto gli Usa sapessero in anticipo dell’operazione. Ma i due paesi sono strettamente alleati e da molto tempo condividono informazioni di intelligence sull’Iran».

Infine, Hezbollah (ma era ovvio) ha condannato «con forza l’attacco terroristico che ha portato al martirio dell’importante scienziato e professore», rimarcando che l’Iran «darà la caccia ai criminali e taglierà le mani di chi colpisce i suoi scienziati e funzionari, senza guardare a chi appartengano. Condanniamo questa aggressione odiosa e riteniamo che la risposta a questo crimine sia nelle mani dei responsabili iraniani».