Cosa c'è da sapere

L’assegno unico di novembre arriva giovedì 19 e venerdì 20 novembre per le famiglie che lo ricevono già e non hanno avuto variazioni. Lo prevede il calendario 2026 fissato dall’Inps. Per altri l’attesa sarà più lunga. Chi ha fatto domanda a ottobre, ha un conguaglio o ha comunicato cambiamenti nel nucleo familiare potrebbe ricevere l’assegno solo nell’ultima settimana del mese.

Assegno unico novembre 2026: quando arriva

Le date sono quelle del messaggio Inps n. 3931 del 24 dicembre 2025. Il calendario vale per le prestazioni in corso senza variazioni. Per novembre i giorni indicati sono il 19 e il 20. Il giorno esatto dipende dalla lavorazione di ogni pratica. C’è chi riceve l’accredito il giovedì e chi il venerdì, o qualche giorno dopo.

Assegno unico in ritardo: chi lo riceve dopo

Il pagamento può slittare di qualche giorno, di solito all’ultima settimana di novembre, in questi casi:

nuove domande presentate a ottobre: la prima rata arriva di norma nell’ultima settimana del mese dopo la domanda;

presentate a ottobre: la prima rata arriva di norma nell’ultima settimana del mese dopo la domanda; conguagli , a credito o a debito: vengono pagati negli stessi giorni della prima rata;

, a credito o a debito: vengono pagati negli stessi giorni della prima rata; variazioni nel nucleo familiare: una nascita, il riconoscimento di una disabilità, un figlio che compie 18 anni;

una nascita, il riconoscimento di una disabilità, un figlio che compie 18 anni; cambio dell’Iban ;

; ripartizione tra i genitori: la quota del secondo genitore parte dal mese dopo la comunicazione all’Inps.

Perché l’importo di novembre può essere diverso

L’assegno dipende dall’Isee. Se c’è una verifica in corso sull’indicatore, l’importo può scendere per un periodo al minimo. È la cifra prevista per chi non ha un Isee valido. Anche un conguaglio può far salire o scendere la cifra del mese.

Assegno unico dicembre 2026: le prossime date

L’ultimo pagamento dell’anno è fissato per mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre, prima delle feste di Natale. Le regole sono le stesse. Le date valgono per chi non ha variazioni. Nuove domande e conguagli seguono i tempi della prima rata.

Chi ha diritto all’assegno unico

L’assegno spetta per:

i figli minorenni a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza;

a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza; i figli tra i 18 e i 21 anni con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro l’anno, se studiano, seguono un corso di formazione, lavorano, fanno il servizio civile o sono iscritti come disoccupati;

con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro l’anno, se studiano, seguono un corso di formazione, lavorano, fanno il servizio civile o sono iscritti come disoccupati; i figli con disabilità, senza limiti di età.

Come controllare data e importo

Data e importo del pagamento si possono verificare con i servizi online dell’Inps, accedendo con Spid, Cie o Cns, oppure tramite il contact center dell’istituto.