A Lianjiang, nel Guandong

Un terribile attacco ha colpito un asilo a Lianjiang, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, in Cina, causando la morte di almeno sei persone e ferendone una. Le vittime includono un insegnante, due genitori e tre studenti. Le autorità hanno arrestato un sospetto legato all’attacco, mentre le indagini della polizia sono ancora in corso per determinare i dettagli dell’incidente.

I dettagli dell’attacco e le vittime

Secondo quanto riportato dal quotidiano The Paper, che cita testimonianze di residenti locali, un uomo è arrivato in un asilo nido portando un coltello, con cui ha aggredito un bambino e due adulti all’ingresso prima di entrare. La polizia locale ha spiegato in un comunicato che l’uomo di 25 anni, di cognome Wu, ha perpetrato un “aggressione intenzionale” e che si trova in stato di fermo, sebbene le autorità non abbiano fornito informazioni sull’attacco, sull’età o sull’identità delle vittime.

L’indagine in corso e il sospetto arrestato

Le autorità cinesi hanno avviato un’indagine approfondita sull’attacco all’asilo. Un sospetto è stato arrestato in relazione all’incidente, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sul suo coinvolgimento. Gli investigatori stanno lavorando per raccogliere prove e informazioni che possano far luce su ciò che è accaduto.

La situazione della sicurezza nelle scuole cinesi

In Cina, ci sono state ondate di accoltellamenti negli ultimi anni e attacchi mortali indirizzati specificamente contro le scuole. Questi eventi hanno spinto le autorità a rafforzare le misure di sicurezza intorno agli istituti educativi. La Cina proibisce severamente ai cittadini di possedere armi da fuoco, ma rimane una preoccupazione per la sicurezza all’interno delle scuole.