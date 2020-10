Attacco terroristico alla cattedrale di Nizza, tre morti e diversi feriti

Redazione di

29/10/2020

A Nizza, in Francia, nei pressi della cattedrale di Notre-Dame, c’è stato un attacco all’arma bianca. Ci sarebbero tre morti e diversi feriti. Il sindaco Christian Estrosi ha affermato: «Tutto lascia supporre un attentato terroristico in seno alla basilica». Si è appreso che l’autore dell’aggressione è stato fermato. Il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin, ha annunciato che è stata aperta una unità di crisi. Secondo Nice Matin, il quotidiano di Nizza, a perdere la vita sono stati un uomo e una donna, entrambi all’interno della cattedrale. La donna sarebbe stata «decapitata». L’uomo, invece, sarebbe stato sgozzato. Nell’area sono stati uditi anche alcuni colpi d’arma da fuoco, sparati dalla polizia che è intervenuta in massa. L’aggressore è stato ferito e si trova in ospedale. Non esclusa la presenza di complici. «L’autore dell’attentato, mentre veniva medicato dopo essere stato ferito dalla polizia, continuava a gridare senza interruzione Allah Akbar», ha riferito il sindaco Estrosi, intervistato da BFM-TV.

