Vicino alla città costiera di Galle

Almeno 101 persone risultano disperse e 78 ferite dopo un presunto attacco sottomarino statunitense contro una nave militare iraniana avvenuto all’alba al largo della costa meridionale dello Sri Lanka. L’episodio è stato segnalato dalla Marina dello Sri Lanka e dal ministero della Difesa, mentre il bilancio è stato riportato dall’agenzia Reuters. L’incidente coinvolge la fregata iraniana Iris Dena, che trasportava 180 membri dell’equipaggio e che ha inviato una richiesta di soccorso mentre si trovava vicino alla città costiera di Galle.

Le operazioni di emergenza sono scattate nelle prime ore del mattino, quando l’imbarcazione ha segnalato un grave danno dopo quello che le autorità definiscono un attacco sottomarino. Il fatto ha immediatamente attivato le unità di soccorso della Marina singalese, che hanno raggiunto la nave mentre stava affondando poco fuori dalle acque territoriali del paese.

La richiesta di soccorso e il salvataggio dei primi superstiti

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l’equipaggio della fregata ha lanciato una richiesta di emergenza all’alba mentre navigava nelle acque a sud dell’isola. La chiamata di soccorso ha attivato la risposta della Marina dello Sri Lanka, che ha inviato unità navali nella zona dell’incidente.

Il ministro degli Esteri dello Sri Lanka Vijitha Herath ha dichiarato in parlamento che almeno 30 persone sono state tratte in salvo durante le prime operazioni di recupero.

I marinai recuperati presentavano diverse ferite e sono stati trasferiti in strutture sanitarie locali. In particolare, 30 membri dell’equipaggio feriti sono stati trasportati in un ospedale della città di Galle, principale centro medico della regione meridionale dell’isola.

Le operazioni di ricerca e salvataggio proseguono mentre le autorità tentano di individuare i dispersi.

Dove è avvenuto l’attacco

L’incidente si è verificato al largo della costa meridionale dello Sri Lanka, vicino alla città portuale di Galle, una delle principali basi marittime del paese.

La posizione è rilevante dal punto di vista strategico: l’area si trova lungo rotte commerciali fondamentali dell’Oceano Indiano, attraversate ogni giorno da numerose navi cargo ed energetiche.

La fregata iraniana si trovava appena fuori dalle acque territoriali dello Sri Lanka quando ha lanciato il segnale di emergenza.

Chi ha colpito la nave iraniana

Al momento non esistono informazioni ufficiali su chi abbia condotto l’attacco sottomarino.

Le autorità dello Sri Lanka hanno confermato l’esistenza dell’attacco ma non hanno indicato responsabili. Anche le fonti militari citate da Reuters parlano di un “presunto attacco sottomarino”, senza fornire ulteriori dettagli operativi.

Il contesto militare: operazione statunitense Epic Fury

L’attacco contro la nave iraniana si inserisce in un quadro di crescente tensione militare nella regione.

Secondo quanto comunicato dal Comando Centrale degli Stati Uniti (US Central Command), l’esercito statunitense sta conducendo, insieme a Israele, l’operazione militare denominata “Epic Fury”.

Durante questa operazione:

sono state distrutte 17 navi da guerra iraniane;

è stato distrutto un sottomarino;

sono stati neutralizzati circa 100 missili balistici.

Il comando militare statunitense ha comunicato i risultati dell’operazione attraverso un post pubblicato su Twitter, spiegando che decine di bombardieri americani hanno colpito obiettivi militari nel sud dell’Iran, inclusi asset navali all’interno di un porto militare.

Non è stato stabilito, comunque, alcun collegamento ufficiale tra questa operazione e l’attacco avvenuto al largo dello Sri Lanka.

FAQ

Dove è avvenuto l’attacco alla nave iraniana?

Al largo della costa meridionale dello Sri Lanka, vicino alla città di Galle, appena fuori dalle acque territoriali del paese.

Quante persone risultano disperse?

Secondo le informazioni diffuse dalle autorità e riportate da Reuters, almeno 101 persone risultano disperse.

Quanti feriti sono stati soccorsi?

Almeno 78 membri dell’equipaggio risultano feriti, mentre una parte dei marinai salvati è stata trasferita in ospedale a Galle.

Chi ha lanciato l’attacco sottomarino?

Al momento non esistono informazioni ufficiali sui responsabili dell’attacco.

Quante persone erano a bordo della fregata?

La nave militare iraniana Iris Dena trasportava 180 membri dell’equipaggio.