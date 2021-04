Una guida alle diverse tipologie

Le persone con disabilità, spesso, non riescono ad avere autonomia a causa della ridotta mobilità di uno o più arti. Nel corso degli anni, sono stati prodotti tante tipologie di strumenti volti a rendere la quotidianità più serena e agevole a tutti coloro che hanno una disabilità motoria.

Ci riferiamo agli ausili per la disabilità motoria, come i montascale, i sollevatori, le pedane e le carrozzine, che aiutano gran parte delle persone ad eseguire alcuni movimenti che, in assenza di questi strumenti, avrebbero potuto fare esclusivamente con l’aiuto di terze persone.

Lo strumento più diffuso e presente all’interno degli uffici pubblici, condomini e appartamenti, è il montascale che permette di stare seduti su una sedia o una poltroncina e salire le scale senza nessun problema. Questo strumento rende ogni luogo accessibile a tutti coloro che hanno una disabilità e anche agli anziani, che spesso utilizzano ausili per la disabilità motoria per migliorare la deambulazione e affaticarsi meno.

Tipologie di ausili per la mobilità

Molto spesso, le persone con deficit agli arti hanno bisogno di un sostegno come le stampelle o uno strumento adatto alle sue esigenze che gli permette di muoversi più agevolmente ovunque, come nel caso di una carrozzina.

Le proposte offerte dalle aziende che producono ausili per disabili e anziani sono tante, caratterizzate principalmente da tecnologie innovative e finalizzate a migliorare la qualità della vita di queste persone.

Come anticipato nel paragrafo precedente, il montascale è generalmente il primo ausilio a cui si pensa per una persona con disabilità motoria. E’ un elemento fondamentale da acquistare se in una casa o in un condominio sono presenti delle scale, perché permette all’individuo di scendere e salire in totale autonomia.

Esistono diverse tipologie di montascale, a partire dai non motorizzati con corrimano, in grado di sostenere la persona e coadiuvare nella discesa coloro che hanno lievi problemi di deambulazione e possono muoversi anche senza carrozzina. I montascale a pedana, invece, sono adatti a chi possiede la carrozzina e può salire autonomamente sulla pedana.

I sollevatori rappresentano una tipologia di ausilio che favorisce la mobilità della persona con disabilità, sono utilizzati sia per la riabilitazione che per gli spostamenti in casa dalla posizione da seduto alla posizione eretta. Le tipologie di sollevatori si suddiviono in: mobili e a soffitto.

Pedane e poltrone per disabili

Le pedane sono degli ausili indispensabili perché permettono alle persone in carrozzella di muoversi anche all’interno della casa in totale autonomia. Esistono pedane con supporti fissi, da applicare all’interno o all’esterno delle abitazioni nei pressi delle scale e pedane con supporti mobili, adatte per essere tolti e inseriti solo all’occorrenza.

Le poltrone, invece, sono fondamentali per garantire la comodità a tutti coloro che hanno una disabilità motoria e agli anziani, per la vita di tutti i giorni. Sono poltrone speciali che permettono di stare comodi e di riuscire a sollevarsi con facilità. La maggior parte di queste poltrone sono elettriche e dotate di un meccanismo che permette loro di sollevarsi e sedersi con estrema facilità.

In commercio sono disponibili tante poltrone di dimensioni, modelli, modelli, colori e prezzi differenti, adatte a tutti e realizzate con tecnologie sempre più innovative.

Gli ausili per la disabilità motoria sono strumenti che necessitano di una particolare attenzione durante il loro montaggio, per questo motivo è fondamentale acquistarli in negozi specializzati e avere sempre a disposizione l’assistenza di tecnici in grado di effettuare la manutenzione di questi strumenti, così da non lasciare la persona senza un supporto per molto tempo. Alcune tipologie di ausili potrebbero richiedere, nei casi in cui la disabilità non motoria è molto grave, l’aiuto di una terza persona che offre un ulteriore sostegno durante il sollevamento o la seduta.