È successo in Australia

Disavventura per una famiglia in Australia : un serpente velenoso nella lattuga.

: un serpente velenoso nella lattuga. La catena dei supermercati Aldi sta indagando su quanto successo.

In Australia una famiglia si è spaventata quando ha notato che nella lattuga appena comprata al supermercato c’era un serpente.

Lesley Kuhn, di Sydney, ha condiviso la sorprendente scoperta in un post su Facebook, consigliando ai suoi follower di controllare sempre le insalate, non si sa mai.

La donna ha raccontato: «Controlla attentamente le lattughe confezionate. La scorsa notte mio figlio ha trovato un serpente dalla testa pallida nella la sua lattuga per bambini di Aldi». E un utente ha commentato: «Come se avessi bisogno di un altro motivo per detestare l’insalata». E un altro: «Come creare la paura per le verdure».

Lesley ha affermato che il serpente era ancora vivo quando è stato scoperto. Il rettile è stato poi raccolto dopo che il figlio ha contattato WIRES, associazione animalista che si occupa della fauna selvatica in Australia.

Il serpente dalla testa pallida è descritto come una «specie potenzialmente velenosa» dal Queensland Museum e un morso può causare conseguenze di salute «serie».

Aldi, multinazionale tedesca, ha detto che sta indagando su come quel rettile sia finito sulla lattuga. Un portavoce ha dichiarato a News.Com.Au: «Abbiamo contattato il cliente e WIRES per identificare l’habitat naturale del serpente, che non è certamente un negozio di Aldi. Ringraziamo WIRES per il supporto. Stiamo lavorando a stretto contatto con il nostro fornitore dei prodotti per indagare su come questo incidente si possa essere verificato».