In Austria

Längenfeld, Austria. Una tragica fatalità ha colpito la famiglia Gottardi di Grumello del Monte, Bergamo. Venerdì scorso, 5 luglio, Gabriele Gottardi, 34 anni, è morto dopo essere stato investito dalla motocicletta del padre Luciano, 68 anni, lungo la Ötztaler Bundesstrasse, una strada federale che porta in Germania. Gabriele e suo padre erano diretti a Garmisch, in Germania, per partecipare al raduno europeo delle BMW insieme a un gruppo di amici motociclisti.

Dinamica dell’incidente

Secondo le ricostruzioni della polizia tirolese, l’incidente è avvenuto all’uscita del paesino di Längenfeld. Il gruppo di motociclisti stava percorrendo la strada quando uno di loro ha frenato improvvisamente per entrare in una stazione di servizio. Gabriele, che seguiva da vicino, è caduto. Il motociclista che lo seguiva è riuscito a evitarlo, ma Luciano, con la visuale ostruita, non ha potuto fare lo stesso, travolgendo il figlio e cadendo a sua volta. Per Gabriele non c’è stato nulla da fare​.

Il padre Luciano, distrutto dal dolore, è stato ricoverato in stato di shock.

Autopsia e rientro della salma

L’autopsia sul corpo di Gabriele sarà eseguita domani, lunedì 8 luglio, presso l’ospedale di Innsbruck. La salma dovrebbe essere riportata a Grumello del Monte martedì, dove verranno organizzati i funerali per dare l’ultimo saluto al giovane motociclista.

Un raduno segnato dal lutto

Il raduno europeo delle BMW, che si svolge in questi giorni a Garmisch, è stato segnato da questa tragedia. Molti partecipanti hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia Gottardi. Gabriele e Luciano erano appassionati motociclisti e frequentatori abituali di questi raduni, momenti di aggregazione e passione condivisa che, purtroppo, questa volta si sono trasformati in un dramma​.