È successo in provincia di Frosinone

Incidente stradale mortale lungo la corsia nord dell’A1 in territorio di Paliano, all’altezza del km 599 dell’Autostrada del Sole, in direzione di Roma tra i caselli di Anagni e Colleferro, nel nord della provincia di Frosinone, nel Lazio.

La vittima è un emigrato siciliano di 56 anni. L’uomo, originario della provincia di Messina, viaggiava a bordo di un’Audi diretto in Germania dove vive. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale in A1, ha perso il controllo della berlina ed è finito contro un tir. La salma del siciliano è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone.

Ferito l’autista del mezzo pesante. Sul luogo sono tempestivamente intervenuti i soccorsi sanitari, i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale. I mezzi sono stati rimossi stamattina verso le 7 e così il tratto autostradale è tornato libero.