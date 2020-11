È successo in provincia di Ascoli Piceno

Grave incidente stradale a Venagrande, frazione di Ascoli Piceno, nelle Marche.

Un ragazzo di 26 anni, ascolano, Jacopo Bachetti, è morto ieri sera, sabato 14 novembre, poco prima delle 22. Due feriti gravi: una ragazz di 20 anni e un ragazzo di 24 anni che si trovavano con il 26enne in auto, un’Audi TT. I tre stavano rientrando a casa.

Stando a una prima ricostruzione, il mezzo su cui viaggiavano è finito fuori strada, in una scarpata di circa 30 metri. I tre occupanti sono stati sbalzati fuori dall’auto. Non è stato semplice per i Vigili del Fuoco e i sanitari prestare i primi soccorsi, essendo la zona impervia.

Jacopo Bachetti è morto poco dopo mentre gli altri due feriti, che hanno dato l’allarme, sono stati trasferiti al Pronto Soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli e in quello di San Benedetto del Tronto.

Il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, ha scritto: «Una notizia terrificante quella della tua scomparsa, Jacopo. Sarà impossibile dimenticare il tuo sorriso e la tua voglia di vivere, sarà dura non trovarti dietro il bancone del bar sempre pronto a strapparmi una risata e a fare lo stesso con tutti i clienti. Un abbraccio ai familiari per questo dolore così straziante, condoglianze da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comunale. Ciao Pino».