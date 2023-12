A Verano Brianza

Un incidente stradale a Verano Brianza, nella provincia di Monza Brianza, in Lombardia, ha lasciato un uomo di 65 anni, Agostino Gualdi, in condizioni critiche.

Cos’è successo?

Agostino Gualdi è stato investito mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, da un automobilista che ha scelto di fuggire anziché prestare soccorso. L’uomo è stato lasciato sull’asfalto, gravemente ferito, senza alcuna assistenza.

Il labrador

Il fedele compagno di Gualdi, un labrador, è rimasto ferito nell’incidente ed è riuscito ugualmente a tornare a casa e dare l’allarme. La vista del cane sanguinante nella sua cuccia ha attirato l’attenzione di un parente, il quale, seguendo il percorso abituale di Gualdi, ha fatto la scoperta. L’incidente è stato, infatti, scoperto solo un’ora dopo. Gualdi è stato trovato agonizzante sul ciglio della strada con due ematomi alla testa e numerose fratture alle gambe.

I testimoni hanno fornito preziose informazioni ai carabinieri di Seregno, che stanno ora indagando sul caso. Hanno desritto un’auto scura da cui un automobilista è sceso, ha gettato uno sguardo intorno e poi è fuggito senza prestare assistenza. La fuga incosciente di chi ha investito Gualdi è ora al centro delle indagini.

Invece, se non fosse stato per l’istinto di sopravvivenza del labrador, Gualdi sarebbe stato forse ritrovato troppo tardi per ricevere le cure. Infatti, sempre secondo i testimoni, il cane, dopo avere atteso invano i soccorsi accanto al padrone, ha deciso di tornare a strada, facendo così scattare l’allarme.

Le indagini

Gli inquirenti stanno attualmente esaminando le registrazioni delle telecamere della zona per identificare l’automobilista pirata.