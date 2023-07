In provincia di Ferrara

Martedì scorso, 11 luglio, si è verificato un incidente terribile che ha coinvolto un padre di 54 anni e suo figlio di 17 anni. La terribile collisione è avvenuta nel comune di Vigarano Mainarda, nella provincia di Ferrara, lungo la via Tortiola. L’auto su cui viaggiavano, una Volkswagen Tiguan, è stata completamente trafitta da un guardrail, che avrebbe dovuto proteggere un ponticello nella zona. La barriera di metallo ha letteralmente attraversato l’auto da parte a parte. Nonostante le prime indagini dei carabinieri suggeriscano che si sia trattato di un’uscita di strada autonoma, gli inquirenti sono al lavoro per determinare l’esatta dinamica del sinistro.

Padre e figlio sono sopravvissuti all’incidente, ma sono attualmente ricoverati in condizioni gravi all’ospedale Sant’Anna di Cona. Le condizioni del padre sono particolarmente preoccupanti e, al momento, è ricoverato nel reparto di rianimazione della struttura.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23.45. Poco dopo l’impatto, i vigili del fuoco di Ferrara sono intervenuti sul luogo dell’incidente con un’autogrù, supportati dalla squadra dei vigili del fuoco volontari di Bondeno. I pompieri hanno lavorato senza sosta fino alle 3.30 del mattino per liberare padre e figlio, rimasti intrappolati tra le lamiere dell’auto, che era ancora in uno stato di precario equilibrio. È stato necessario tagliare il guardrail per estrarli in sicurezza.

Il personale medico del servizio di emergenza 118 è arrivato sul posto con un elisoccorso proveniente da Bologna. Un’ambulanza, che ha trasportato il ragazzo di 17 anni all’ospedale Sant’Anna, è giunta da Bondeno, mentre un’automobile attrezzata con personale medico specializzato è arrivata da Casumaro. I carabinieri sono intervenuti con pattuglie provenienti dalle stazioni di Poggio Renatico e Burana per coordinare le operazioni sul luogo dell’incidente.