Il regista di Capitan America in Sicilia

Se fosse il titolo d’un action movie, questa storia si sarebbe potuta intitolare “Avengers, Missione Sanfratello”. Questa è, invece, una storia di vita reale, una storia di ritorno alle origini e di amore per la città di origine dei propri avi. Anthony Russo è sbarcato in gran segreto in Sicilia per ripercorrere e scoprire le tracce della sua famiglia. Anthony, insieme al fratello Joey, è una star di Hollywood: al loro genio si devono blockbusters dal successo globale, da Capitan America agli Avengers.

Sanfratello e Longi le tappe della visita dei Russo

Sanfratello prima e Longi poi, sono le tappe della visita di Russo in Sicilia. Proprio di Sanfratello è originaria la bisnonna delle due star di Hollywood. Niente clamori, niente riflettori, massima riservatezza anche per venire incontro anche ad evidenti ragioni di privacy e sicurezza.

Una missione pianificata per mesi

Questa missione, sempre che sia giusto chiamarla missione, inizia qualche mese fa con una corrispondenza epistolare via mail tra l’amministrazione comunale di Sanfratello e il papà dei registi nati e cresciuti a Cleveland. “Ci siamo scambiati impressioni, notizie e abbiamo fornito alla famiglia Russo tutte le indicazioni necessaria per ricostruire l’albero genealogico e per organizzare questa visita”, spiega il primo cittadino di Sanfratello, Giuseppe Princiotta. Non è stato semplice pianificare la visita, che è andata a buon fine grazie anche al sostegno della diplomazia statunitense. Il papà di Anthony e Joey – ricorda Princiotta – “è anche il presidente di un’associazione di italiani negli States. Per noi è importante questo segno di grande attenzione verso il nostro territorio”. La speranza, dunque, è che questa visita istituzionale apra un solco, una strada per rafforzare quel segmento di mercato del turismo collegato alle radici identitarie.

Dopo la visita a Sanfratello, Anthony Russo e i suoi parenti sono stati ricevuti anche a Longi, altro comune del Messinese che ha dato i natali al bisnonno dei due registi e produttori italo statunitensi.