È successo ad Aversa (Caserta)

Stamattina c’è stato un assalto armato alla filiale della Banca Nazionale del Lavoro di Aversa, in provincia di Caserta. Almeno tre persone hanno atteso il momento dell’arrivo del portavalori e hanno fatto irruzione.

Ci sono stati colpi di pistola esplosi e, stando a quanto si è appreso, sono rimaste ferite due persone alle gambe, trasportate all’ospedale Moscati della città campana: un sovrintendente della Polizia Ferroviaria e una guardia giurata di un istituto di vigilanza privata.

I tre criminali sono scappati a bordo di un auto. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine. Non è chiaro se i rapinatori, secondo qualche testimone armati di kalashnikov, siano riusciti a portare via il denaro.

Il furgone si trovava all’esterno di una filiale della BNL in viale Kennedy quando i malviventi hanno aggredito i vigilantes. Stando a una prima ricostruzione, i tre banditi sono comparsi quando la guardia è scesa con il plico contenente i soldi. Di conseguenza, l’hanno minacciata, sottraendogli la pistola di ordinanza e impossessandosi del plico. Il vigilante ha reagito, così come un agente della POLFER che era in fila per un’operazione bancaria. Dopodiché i banditi hanno fatto fuoco, ferendo entrambi e successivamente sono fuggiti a bordo di un’auto.