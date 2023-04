Cosa sta succedendo?

C’è tensione tra Azione e Italia Viva. Lo ha confermato un alto dirigente del partito di Carlo Calenda all’Ansa: “L’unico problema dirimente oggi per la costruzione del partito unico dei liberal-democratici è che Renzi non vuole prendere l’impegno a sciogliere Italia Viva e a finanziare il nuovo soggetto e le campagne elettorali”.

La fonte ha parlato di “inaccettabili i tatticismi durati mesi dell’ex premier. La pazienza del gruppo dirigente di Azione si è esaurita. In settimana si capirà se questo nodo si potrà sciogliere. Se così non sarà il partito unico non potrà nascere”.

“Matteo Renzi – ha proseguito la stessa fonte – ha sostituito a sorpresa Rosato alla guida del partito, per controllarne direttamente i soldi e la struttura. In questo modo ha delegittimato anche il comitato politico della federazione del Terzo Polo dove oggi non siede nessun rappresentante di IV in grado di prendere impegni. Calenda ritiene inaccettabile questo atteggiamento in quanto contrario agli impegni presi con gli elettori. Dopo mesi di tatticismi da parte di Renzi sul partito unico e le sue assenze dalle attività del Terzo Polo per occuparsi di affari privati, a cui da ultimo si è aggiunto Il Riformista, la pazienza del gruppo dirigente di Azione si è esaurita. In settimana si capirà se questo nodo si potrà sciogliere. Se così non sarà il partito unico non potrà nascere”.

Come ha reagito Italia Viva

Davide Faraone, esponente di IV, in una nota ha dichiarato: “Stiamo aspettando che Calenda convochi il tavolo di lavoro delle regole, stiamo aspettando che Calenda convochi il comitato politico, stiamo aspettando che Calenda spieghi come candidarsi al congresso. I tatticismi sono tutti di Calenda, non di Renzi. Meno male che dal 10 giugno si vota in modo democratico”.

Inoltre, Maria Elena Boschi, sempre di IV, sui social media ha commentato: “Leggo polemiche dentro il Terzo Polo. Mi dispiace. Abbiamo scelto di fare un partito unico e abbiamo già definito le date. Noi non cambiamo idea e lavoriamo in questa direzione”.

C’è stato anche un tweet di Calenda: “Per quanto concerne Azione la prospettiva di un partito dei liberal-democratici aperto e inclusivo resta l’unica utile al paese. Va perseguita seriamente e rapidamente con i soggetti realmente interessati. Polemiche da cortile non ci interessano e non vi prenderemo parte”.

Per saperne di più, c’è da attendere l’esito di una riunione che si terrà stasera, alle 21.30, con Matteo Renzi e i dirigenti e i parlamentari di Italia Viva. L’assemblea era già stata convocata ma è chiaro che, alla luce di quanto sta succedendo, il tema sarà la polemica di queste ultime ore.