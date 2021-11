Realizzato da Posten, il servizio postale norvegese

Babbo Natale ha una relazione omosessuale in uno spot norvegese.

Il video è stato commissionato da Posten, il servizio postale norvegese.

Il titolo originale dello spot è When Harry Met Santa.

Posten, il servizio postale norvegese, ha scelto di celebrare i 50 anni dalla depenalizzazione delle unioni tra persone dello stesso sesso con uno spot in cui Babbo Natale comincia una storia d’amore con un uomo di nome Harry.

Nel video di 3 minuti e 55 secondi, intitolato Quando Harry incontrò Babbo Natale, citando così la famosa commedia romantica del 1989 When Harry Met Sally (Harry, ti presento Sally) con Billy Crystal e Meg Ryan, Harry riceve la visita di Babbo Natale.

I due s’incontrano ogni notte del 24 dicembre per un certo numero di anni e creano un legame. Però, il fitto programma di Babbo Natale consente solo incontri fugaci fino a quando non ingaggia il servizio postale norvegese per aiutarlo con le consegne e così i due potranno trascorrere del tempo insieme, con tanto di bacio finale.

In una nota Posten ha affermato: “Quest’anno è tutto incentrato sull’amore, evidenziando il fatto che il 2022 segna il 50° anniversario della depenalizzazione dell’omosessualità in Norvegia”. E ancora: “Oltre a mostrare la flessibilità dei nostri servizi, vogliamo inserirli in un contesto socialmente rilevante”. Posten, di proprietà del governo, ha circa 14mila dipendenti: “Tutti dovrebbero sentirsi benvenuti, visti, ascoltati e inclusi. L’annuncio di Natale di quest’anno abbraccia questo pensiero”.

Tra coloro che hanno commentato pubblicamente lo spot c’è stato anche Rufus Gifford, ex ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Danimarca, che è gay: “Adoro la Scandinavia. Immagina se l’ufficio postale degli Stati Uniti d’America pubblicasse un messaggio come questo”, ha scritto su Twitter.

Lo spot ‘Quando Harry incontrò Babbo Natale’ è stato realizzato dall’agenzia creativa norvegese POL e dai produttori B-Reel Films: