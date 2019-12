A Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia.

Un bambino di 7 anni è caduto nel fiume Pescia, a Ponte Buggianese, comune della provincia di Pistoia, in Toscana.

Il piccolo è ora in prognosi riservata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Il bambino, intorno alle 12 di oggi – domenica 22 novembre – si trovava in bicicletta con i genitori e, stando a una prima ricostruzione dei fatti, avrebbe perso l’equilibrio, finendo nel fiume, che era in piena a causa delle piogge della scorsa notte, trascinato dalla corrente.

Secondo quanto si è appreso dall’Ansa, il bambino sarebbe stato tratto in salvo dal padre che si è tuffato subito dopo la caduta del figlio: si è gettato in acqua, sotto gli occhi terrorizzati della madre, ed è riuscito a portarlo sulle sponde del fiume. Il bimbo, in arresto cardiaco, è stato rianimato sul posto.

Sul luogo sono intervenuti l’automedica, i sanitari del 118 e l’elisoccorso Pegaso che ha trasportato il bambino nel nosocomio pediatrico.

Nel Pistoiese, le piogge abbondanti hanno provocato la rottura di alcuni argini e tracimazioni di torrenti. Si sono registrati allagamenti che hanno interessato sia la zona industriale che alcune abitazioni, i cui abitanti sono stati invitati a salire ai piani superiori.

La situazione, comunque, come riferito da Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, sarebbe sotto controllo.