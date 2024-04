Impossibile accedere all'home banking e non solo

Da quasi 48 ore i clienti di Banca Sella stanno avendo molti problemi. Il motivo è spiegato dall’istituto bancario quando si tenta di accedere all’applicazione: “Si comunica che, a causa di un problema tecnico interno, verificatosi successivamente ad alcuni intrventi di manutenzione periodica dei sistemi informatici avvenuti nel fine settimana, si stanno riscontrando rallentamenti e interruzioni nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi online (come Internet Banking e app) e nel funzionamento di pagamenti tramite carte di debito e prepagate. Sono in corso le attività necessarie per ripristinare al più presto la piena operatività. Ci scusiamo per il disagio”.

Il sito è KO. E nella mail ricevuta oggi dai clienti si legge: “Sono in corso dei rallentamenti nell’accesso e nell’utilizzo dei nostri servizi online, compresi app Sella, Internet Banking e SBS-Remote per le aziende, così come nel funzionamento dei pagamenti tramite carte di debito e prepagate. Stiamo lavorando per ripristinare il prima possibile la piena operatività. Ci dispiace molto per i disagi causati e vogliamo ringraziarti per la comprensione. Restiamo a disposizione per qualsiasi esigenza”.

In pratica, non solo non è possibile accedere all’home banking con tutte le conseguenze del caso (no informazioni, no operazioni, no bonifici in uscita, ecc.) ma ci sono problemi anche nell’uso delle carte di debito (bancomat) e di quelle prepagate. Quindi, un cliente, se non possiede una carta di credito o non può contare su contanti o altri conti correnti bancari, è costretto a rinunciare agli acquisti.

Banca Sella non ha comunicato alcuna data entro la quale sarà risolta la problematica.