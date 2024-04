Dall'8 aprile

Continuano i guai per i clienti di Banca Sella e Hype. Anche stamattina è impossibile accedere all’applicazione di home banking con tutte le conseguenze del caso (monitorare il saldo, effettuare o ricevere bonifici, pagare F24, ecc.), pagare con il Bancomat e prelevare denaro dagli ATM.

Ieri, Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, ha affermato: “Fioccano le segnalazioni dei consumatori che ancora oggi denunciano problemi con Banca Sella nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi online e nel funzionamento di pagamenti tramite carte di debito e prepagate”.

E ancora: “Non è accettabile una tempistica così lunga per risolvere dei problemi tecnici. È dall’8 aprile che dicono ai consumatori che sarà al più presto ripristinata la piena operatività. Peccato che ancora oggi ci siano disservizi e rallentamenti. Il danno dei clienti è ingente e a questo punto la Banca deve provvedere a indennizzarli, oltre a rispondere degli eventuali danni che hanno subito per colpa dei ritardi nei pagamenti. Per questo invitiamo i consumatori a presentare formale reclamo alla Banca, con le richieste risarcitorie”.

A tal proposito, come riportato sul sito di Banca Sella, è possibile inviare un reclamo online o via mail (reclami@sella.it), via PEC (reclami@pec.sella.it), via lettera all’indirizzo Ufficio Reclami – Piazza Gaudenzio Sella 1 – 13900 Biella, via fax al numero 015.2433983.

Banca Sella ha il dovere di rispondere entro 15 giorni dalla ricezione del reclamo perché “riguarda la prestazione di servizi di pagamento (deposito e prelievo di contante, operazioni di pagamento e bonifici, contestazione addebiti su carte di debito e carte di credito, addebiti diretti Sepa non autorizzati, emissione di strumenti di pagamento, ecc.)”.

Nel caso in cui non si dovesse avere un riscontro, è possibile presentare un esposto alla Banca d’Italia, anche con l’ausilio di un legale. A tal proposito, su Facebook è presente anche un gruppo: “Class Action Banca Sella” dove in molti stanno raccontando le proprie esperienze. C’è chi, ad esempio, ha dovuto lasciare la spesa al supermercato perché impossibilitato a pagare con il POS.

Dalla Banca l’ultima comunicaione è stata la seguente: “in seguito agli interventi dei giorni scorsi, sono ancora in corso rallentamenti nei pagamenti con le carte di debito e prepagate e nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi online (app Sella, app Sella Invest e Internet Banking)

Siamo consapevoli dei disagi causati e per questo ti confermiamo che sono in corso interventi e attività per ripristinare la corretta operatività il prima possibile.

In attesa della completa risoluzione:

– le nostre succursali seguiranno un orario continuato e prolungato nei giorni di apertura per operatività di cassa e per le principali operazioni di pagamento (come bonifici, F24, bollettini ecc.)

– l’Assistenza Clienti, seppur con alcuni rallentamenti visto il numero elevato di richieste, rimane a piena disposizione sia per l’operatività che per maggiori informazioni

Abbiamo inoltre reso disponibile una pagina dedicata con alcune informazioni utili”.