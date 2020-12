È successo a Napoli

A Napoli un bancomat impazzito ha cominciato a sputare tanti soldi.

Si pensa che alla base dell’incidente ci sia stato un attacco hacker.

A Napoli, in via Fora, nel giorno di Santo Stefano, durante una passeggiata per il centro città, un uomo di 51 anni si è accorto che un bancomat stava ‘sputando’ banconote da 20 e 50 euro.

Il 51enne, però, non ha esitato: dopo avere raccolto l’intero ammontare trovato a terra, si è recato in un commissariato e ha consegnato alla Polizia la somma di 980 euro.

L’uomo si chiama Khalik Semmah, italiano di origini marocchine, sposato e con un figlio che frequenta l’Università. La moglie ha raccontato: «Abitiamo in una casa piccola, -mio figlio stava studiando in vista di un esame e lui ha deciso di andare a farsi una passeggiata per non disturbarlo».

Gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato hanno eseguito un controllo sul posto. Sul Bancomat non sono stati trovati segni di effrazione. Gli investigatori, dopo avere avvertito la direzione della banca e l’istituto di vigilanza, stanno cercando di capire se il malfunzionamento sia stato causato da un attacco hacker.