Dramma in Bangladesh

Almeno 17 persone, tra cui 5 membri della stessa famiglia, sono state uccise da un fulmine sulla riva del fiume Padma, nel distretto di Chapainawabganj, in Bangladesh, mentre stavano per partecipare a un matrimonio. Il dramma è avvenuto ieri, mercoledì 4 agosto.

Shakib Al Rabbi, l’ufficiale in carica dello Shibganj Upazila Nirbahi (ONU), ha confermato l’incidente che ha provocato anche 15 feriti. Ha riferito che i cadaveri sono stati recuperati e portati al Sadar Upazila Health Complex a Shibganj di Chapainawabganj. Anche i feriti sono stati ricoverati lì.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12:00 al Tellikhari Ferry Ghat, sulla riva del fiume Padma, quando un forte fulmine ha colpito l’imbarcazione durante un acquazzone.

Secondo Farid Hossain, ufficiale in carica (della stazione di polizia di Shibganj, 40 invitati al matrimonio dal lato dello sposo si erano rifugiati sotto una tettoia di latta, sulla riva del fiume, durante il viaggio in barca, con lo scopo di avvicinarsi alla casa della sposa per trovare riparo, quando sono stati colpiti dal fulmine.

Tra i deceduti, 12 erano uomini e 5 erano donne. Il resto degli invitati al matrimonio si è salvat perché si trovava in un luogo più sicuro.

Meherul Islam, funzionario dei vigili del fuoco e della stazione di protezione civile di Chapainawabganj, ha dichiarato: «Finora abbiamo recuperato 17 corpi. 14 persone sono state salvate e ricoverate nel complesso sanitario di Sadar Upazila».

Ha aggiunto: «40 testimoni dello sposo stavano andando alla cerimonia di nozze. Tra loro, 17 persone sono morte sul posto a causa del fulmine. I parenti ci hanno assicurato che gli altri stanno bene».

Tra i feriti anche lo sposo.