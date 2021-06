È successo in Spagna

In Spagna una donna è stata arrestata con l’accusa di avere amputato il pene del suo capo con un coltello. È successo in un bar di Sant Andreu de la Barca, a Barcellona.

Stando a quanto riportato dalla polizia, la sospettata ha spiegato che l’uomo avrebbe voluto stuprarla e si è quindi difesa, prendendo un coltello e tagliandogli il genitale. La donna è accusata di lesioni gravi, mentre l’aggreddito è stato arrestato anche per tentata violenza sessuale.

Fonti della polizia, come raccontato da El Mundo, hanno spiegato che la donna ha dichiarato di aver subito molestie sessuali per mesi e che il titolare del bar l’ha costretta ad avere rapporti sessuali fino a quando lunedì scorso si è difesa afferrando un coltello ed evirandolo. L’uomo è stato portato in ospedale per le ferite riportate. Dopo l’aggressione, la donna si è consegnata volontariamente alla stazione di polizia municipale.

L’ispettore Oscar Carreras ha spiegato che la vittima e l’aggressore sono arrivati ​praticamente insieme alla questura e gli agenti hanno subito attivato i soccorsi per la gravità delle ferite. L’uomo è stato portato in ospedale dov’è stato operato.

Sia l’uomo che la donna provengono dal Bangladesh e hanno precedenti penali. Non ci sono prove che la donna, che da anni lavora nello stesso locale, abbia sporto denuncia contro il suo capo, proprietario di diversi ristoranti. Quindi, il movente è tutto da appurare.