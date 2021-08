È successo a Barcellona

Qualche giorno fa a Barcellona, in Spagna, un problema di comunicazione è stato fatale per un turista olandese: mentre stava soffocando dopo avere ingoiato accidentalmente un oggetto non commestibile, non è riuscito a spiegare il suo problema ai commercianti a cui aveva chiesto aiuto.

Intorno alle 22 del 5 agosto scorso, come raccontato su GentSide.com, un uomo di 37 anni, la cui identità non è stata rivelata si è recato in un supermercato di Barcellona «in evidente stato di panico». Non parlando spagnolo, il turista olandese ha cercato di spiegare ai commercianti che stava soffocando ma senza riuscirci.

Infatti, incapaci di comprendere la richiesta dell’uomo e credendo che avrebbe provocato una rissa, i negozianti si sono fatti prendere dal panico e hanno chiesto alla sicurezza di evacuare con la forza il vacanziere. In quel momento l’uomo è svenuto e sono stati chiamati i soccorsi per portarlo in ospedale.

Si è poi appreso che il turista aveva in gola le chiavi di un’auto e le autorità stanno indagando sull’incidente, ad esempio per capire come l’uomo abbia potuto ingerire quell’oggetto.

Purtroppo, però, le chiavi sono state tolte dalla gola dell’uomo troppo tardi: il turista olandese non ce l’ha fatta.