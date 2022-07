È successo a Bari

Incidente stradale mortale a Bari.

Una famiglia, che attraversava la strada, è stata travolta da una moto guidata da un 20enne.

Il padre 47enne è morto, il bambino è ricoverato in codice rosso all’ospedale pediatrico, ma non è in pericolo di vita, la mamma è rimasta illesa. Il motociclista è stato medicato sul posto.

L’incidente è avvenuto sul lungomare Cristofo Colombo nel rione Santo Spirito, intorno alla mezzanotte. Sul posto hanno operato i soccorritori del 118 e la Polizia Locale.

Inutili, purtroppo, i massaggi cardiaci fatti al 47enne dal personale: l’uomo è morto sul colpo. Il papà avrebbe fatto scudo al piccolino.

Il veicolo è stato sequestrato. Delle indagini si occuperà il comando di Polizia locale di Bari, intervenuto sul posto per i rilievi.