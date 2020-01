Nel Bellunese

Dramma sul Monte Col, in Cadore. Un 18enne, appassionato di escursionismo, G.C. le iniziali, è morto dopo essere scivolato sul ghiaccio e precipitato in un canalone. Il giovane si trovava in compagnia di un amico. Di tutti e due si erano perse le tracce ieri pomeriggio, lunedì 20 gennaio.

Come si apprende dalle agenzie, i due, mentre stavano rientrando da Capolongo, erano rimasti senza pile e al freddo sul sentiero 331. Una squadra del Soccorso alpino del Comelico, dopo un primo tentativo finito a vuoto, ha rintracciato uno dei due giovani, che tornava indietro da solo. Il ragazzo, scioccato, ha raccontato di avere visto l’amico scivolare sul ghiaccio e scomparire in un canale.

Il giovane, originario di Santo Stefano di Cadore, ha provato ad aiutarlo ed era ruzzolato a valle in mezzo a un bosco, riuscendo però a imboccare una strada forestale e a tornare nel centro abitato. Anche il cane del 18enne è morto: entrambe le salme sono stare recuperate. L’area del ritrovamento è stata scoperta per via di un paio di occhiali rinvenuto sulla neve.