Il divo di Hollywood in Ucraina per UNHCR

La star di Hollywood Ben Stiller ha incontrato il presidente ucraiano Volodymyr Zelensky e gli ha detto: “Sei il mio eroe”.

Il 56enne, ambasciatore dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), ha visitato l’Ucraina in occasione della Giornata mondiale del rifugiato.

Stiller ha camminato tra gli edifici bombardati nella città di Irpin, vicino la capitale Kiev. In un video pubblicato sul suo account Instagram, l’attore di Tutti pazzi per Mary e di altri e tanti film di successo ha detto: “Ehi, sono Ben Stiller e sono qui in Ucraina. Incontro persone che sono state colpite dalla guerra e ascolto come ha cambiato le loro vite. La guerra e la violenza stanno devastando le persone in tutto il mondo. Nessuno sceglie di fuggire dalla propria casa. Cercare la sicurezza è un diritto e deve essere salvaguardato per chiunque”.

Ben Stiller, come accennato, incontrando Zelensky a Kiev, gli ha detto: “Sei il mio eroe”. Ha, inoltre, sottolineato quanto Zelensky stia facendo per il suo Paese e per il mondo. “Avevi già fatto una grande carriera da attore ma adesso… “, ha proseguito l’attore statunitense. “Non così grande quanto la tua”, la risposta divertita di Zelensky.

La star americana, arrivata ieri nella regione di Kiev per portare aiuti umanitari, nel colloquio con il presidente ucraino ha spiegato che “è veramente difficile capire quello che sta accadendo qui se non lo vedi di persona. Oggi sono stato a Irpin e ho visto un tale livello di distruzione, un conto è vederlo attraverso la tv e i social media, un conto è vederlo da qui, parlando con le persone”, ha spiegato.

Parlando di comunicazione, Zelensky ha affermato che anche se “non è interessante parlare di guerra ogni giorno, per noi è molto importante, affinchè le persone non dimentichino e perché non si riduca la pressione sulla Russia”.