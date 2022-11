È successo in provincia di Bergamo

Brutta storia da Gorlago, comune di 5mila abitanti del Bergamasco.

Una ragazza, che all’epoca dei fatti aveva 15 anni, ha denunciato di essere stata abusata da un 61enne, titolare di un’agenzia di formazione per modelle, oggi chiusa dopo le perquisizioni. L’uomo le aveva promesso un futuro da modella ma ha trasformato quel sogno in un incubo. Il Pubblico Ministero ha chiesto per l’uomo 8 anni di carcere per violenza sessuale.

Era il 2018 quando l’allora minorenne si recò in ospedale, a Rovigo, dopo una tre giorni organizzata dall’agenzia, che prevedeva anche il soggiorno. Come raccontato dalla ragazza, il 61enne, originario di Reggio Calabria, in quei giorni l’ha fatta bere e si è approfittato di lei. Abusi che sono stati poi anche confermati dalle visite dei medici.

Di conseguenza, la procura di Bergamo ha avviato le indagini. Dal canto suo, l’uomo sostiene che “non è vero niente” e che si tratta “di una vendetta nei miei confronti”. Tuttavia, altre ragazze, di cui cinque minori, hanno confermato gli abusi.

Ad esempio, un’altra ragazza, che aveva risposto all’inserzione dell’agenzia per fare le pulizie, è stata ‘arruolata’ come modella e il 61enne si sarebbe approfittato di lei durante un servizio fotografico. Prima c’era stata la denuncia ai carabinieri di Trescore Balneario ma poi l’ha ritirato. E lo stesso è avvenuto nel 2015.

La parte civile, rappresentata dall’avvocato Elisa Gabbi di Varese, ha chiesto una provvisionale di 50 mila euro.