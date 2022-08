È successo in provincia di Brescia

A Corte Franca, comune della provincia di Brescia, un bambino di 3 anni è in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un proiettile. È successo ieri, lunedì 15 agosto, intorno alle 23.

Stando a quanto ricostruito, a sparare è stato un vicino di casa del piccolo che fa la guardia giurata. Resta da chiarire come mai l’uomo, che si trovava per strada, abbia esploso il colpo di pistola in aria che ha ferito il piccolo, affacciato alla finestra di casa.

Il bambino è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Al momento è in prognosi riservata. La guardia giurata, invece, è stata sentita dai carabinieri che stanno indagando sulla vicenda. L’uovo si trova nella caserma dei Carabinieri di Chiari. La sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria.