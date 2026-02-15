A Bergamo

Un uomo di 47 anni, cittadino rumeno, senza fissa dimora e privo di precedenti di polizia, ha tentato di sottrarre una bambina di un anno e mezzo all’ingresso dell’Esselunga – Via Corridoni intorno alle ore 13, a Bergamo. La piccola ha riportato una frattura del femore a causa della violenza esercitata durante il tentativo di trascinamento.

Come è avvenuto il tentato sequestro

Secondo la ricostruzione ufficiale, l’uomo stava entrando nel punto vendita mentre una famiglia – madre, padre e figlia – stava uscendo. In modo improvviso ha afferrato la bambina per le gambe, tentando con forza di strapparla alla madre che la teneva per mano e di trascinarla all’interno del centro commerciale. La donna ha opposto resistenza e ha chiesto aiuto. Il padre, a breve distanza, è intervenuto immediatamente. Passanti e addetti alla vigilanza hanno collaborato per immobilizzare l’aggressore fino all’arrivo della volante.

La frattura del femore e il quadro clinico

La bambina è stata trasportata in ospedale per accertamenti. I medici hanno riscontrato una frattura del femore, compatibile con la violenza esercitata nel tentativo di sottrazione. Dopo le cure, la piccola è rientrata a casa con i genitori.

Dall’immobilizzazione all’arresto

La volante intervenuta ha messo in sicurezza la minore e accompagnato l’uomo in Questura di Bergamo. Al termine degli accertamenti, è scattato l’arresto per sequestro di persona aggravato e lesioni personali aggravate. L’uomo si trova in carcere in attesa della convalida davanti al gip, prevista per domani.

Inquadramento giuridico

Il sequestro di persona aggravato ai danni di minore di anni 14 comporta un aggravamento sanzionatorio. L’ipotesi di lesioni personali aggravate si fonda sulla frattura del femore, conseguenza diretta della violenza esercitata nel tentativo di trascinamento. L’arresto in flagranza rafforza la tenuta cautelare in sede di convalida.

Resta da chiarire il movente. Le fonti parlano di un gesto apparentemente immotivato, una sorta di raptus. Non risultano collegamenti pregressi tra l’uomo e la famiglia. La circostanza che l’indagato fosse incensurato e senza fissa dimora apre un fronte sociale che non attenua la gravità dei fatti ma impone una riflessione sulle fragilità intercettate tardi.

