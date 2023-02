Cos'ha detto il presidente degli USA in Ucraina

Visita a sorpresa – e molto significativa – del presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden a Kiev, in Ucraina, a pochi giorni dal primo anniversario dell’invasione russa.

Biden ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel giorno in cui l’Ucraina commemora la morte di 107 persone durante le proteste antigovernative di nove anni fa.

Zelensky, su Telegram, ha così commentato la presenza di Biden nella capitale ucraina: “Benvenuto a Kiev! La tua visita è un segnale estremamente importante di sostegno per tutti gli ucraini”.

La Casa Bianca annuncia altre armi e sanzioni

In una nota per la stampa, Biden ha dichiarato che la sua visita a Kiev “riconferma il nostro impegno incondizionato e costante per la democrazia, la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina”.

“Quando Putin ha lanciato la sua invasione quasi un anno fa, pensava che l’Ucraina fosse debole e l’Occidente diviso. Pensava di poterci battere. Ma si sbagliava di grosso”, ha aggiunto.

La Casa Bianca ha fatto, inoltre, sapere che Biden e Zelensky avranno una “discussione estesa” sul sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina e che annuncerà ulteriori “attrezzature critiche, tra cui munizioni per artiglieria, sistemi anti-carro e radar di sorveglianza aerea” per aiutare la difesa ucraina.

Ci saranno anche ulteriori sanzioni contro la Russia, sottolineando che il sostegno militare, economico e umanitario senza precedenti” di una “coalizione di nazioni” per difendere l’Ucraina “resisterà”.

Si è appreso che il viaggio segreto di Biden in Ucraina è avvenuto in treno, dal confine con la Polonia. Lo riporta il New York Times. La visita è rimasta segreta ovviamente per questioni di sicurezza. Inoltre, Biden avrebbe lasciato Washington senza preavviso dopo avere trascorso una serata al ristorante con la moglie Jill. La prossima tappa sarà la Polonia.

Zelensky: “Il mondo democratico vincerà questa lotta storica”

In una dichiarazione congiunta in televisione, affiancato da Biden, Zelensky ha detto che il “mondo democratico” deve “vincere questa lotta storica”.

“È la visita più importante di tutta la storia delle relazioni tra Stati Uniti e Ucraina”, ha aggiunto il presidente ucraino, sottolineando che “i nostri negoziati sono stati molto fruttuosi”. Inoltre, la presenza di Biden a Kiev avrà anche un impatto sul campo di battaglia.