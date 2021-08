È successo in provincia di Biella

Tragedia ieri sera, mercoledì 11 agosto, al lago di Viverone, nel Biellese, in Piemonte.

Una donna di 56 anni, Diana Breshka, stava passeggiando con le amiche sul lungolago, in viale Lido, quando è stata colpita in testa da un palo della luce. I soccorsi sono stati inutili, per la 56enne non c’è stato nulla da fare.

Secondo le prime ricostruzioni, a causare l’incidente sarebbe stato l’impatto di un’auto con a bordo due giovani che avrebbe causato il crollo del palo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il sindaco di Viverone, Renzo Carisio.