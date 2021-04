Con questa nuova traccia Clara prosegue il percorso iniziato con “Ammirerò”, in cui si metteva a nudo e raccontava la parte più pura e innocente di sé, rappresentata dal colore bianco, mentre in “Bilico”, dal mood più dark, svela il senso di instabilità dell’esistenza umana, la divisione tra stare bene e stare male, le certezze, le incertezze e le decisioni da prendere con cui bisogna fare i conti nella vita. Due parti della stessa persona, un dualismo che mostra come l’artista senta l’esigenza di raccontare se stessa attraverso la sua musica.

“Bilico è nata in un periodo in cui andavo incontro a un nuovo percorso di vita – racconta Clara – che come tutte le novità si portava dietro certezze e incertezze. Tra i beat che Seife, produttore del brano, mi ha fatto ascoltare ho scelto proprio questo perché mi dava l’idea dell’essere in bilico, sia per quanto riguarda i suoni sia per quello che mi trasmetteva. In generale racconta la mia visione dell’esistenza umana, sempre indecisa tra il non sapere cosa fare e il dover prendere una decisione, di cui però alla fine non si è mai sicuri”.