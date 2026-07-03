Gli Stati Uniti hanno trasmesso alla Polonia un avvertimento ritenuto estremamente delicato: la Russia starebbe preparando una possibile provocazione militare nei prossimi mesi con l’obiettivo di testare concretamente la capacità della NATO di reagire in difesa dei propri Paesi membri.
Le informazioni, diffuse inizialmente dal portale polacco Onet e successivamente rilanciate da diversi ambienti della sicurezza occidentale, descrivono uno scenario che potrebbe cambiare profondamente gli equilibri del conflitto in Europa orientale.
Il piano di Mosca per mettere sotto pressione l’Alleanza Atlantica
Secondo fonti vicine al presidente polacco Karol Nawrocki e agli apparati di intelligence di Varsavia, il Cremlino starebbe studiando una serie di operazioni militari limitate ma altamente destabilizzanti.
L’obiettivo non sarebbe avviare una guerra aperta con la Nato. La strategia russa punterebbe piuttosto a creare una crisi controllata capace di mettere sotto pressione gli alleati occidentali, costringendoli a ridurre o sospendere gli aiuti militari destinati all’Ucraina.
Mosca tenterebbe così di rafforzare la propria posizione negoziale sul conflitto senza arrivare a uno scontro diretto su larga scala.
Gli scenari possibili: droni, missili e operazioni ibride
Tra le ipotesi analizzate dagli apparati di sicurezza emergono diversi possibili scenari operativi.
Le provocazioni potrebbero assumere varie forme:
- attacchi con droni contro infrastrutture critiche polacche
- lanci di missili diretti verso centrali energetiche
- cyberattacchi contro reti strategiche
- operazioni ibride per destabilizzare il sistema di difesa interno
- simulazioni di attacchi aerei per costringere Varsavia ad attivare i sistemi antimissile
Gli analisti non escludono nemmeno episodi ancora più gravi.
Il rischio di incursioni oltreconfine
Secondo fonti dell’intelligence polacca rilanciate dal Telegraph, la Russia potrebbe organizzare una limitata incursione terrestre direttamente in territorio Nato.
L’azione potrebbe partire da due aree considerate particolarmente sensibili:
- l’enclave russa di Kaliningrad, situata a nord della Polonia e dotata di capacità nucleari
- il territorio della Bielorussia, stretto alleato strategico di Mosca sul fronte ucraino
L’eventuale operazione potrebbe poi essere giustificata da Mosca come:
- errore di navigazione causato da guasti GPS
- incidente militare accidentale
- missione di emergenza per il recupero di un elicottero in avaria
Una strategia studiata per mantenere un livello di ambiguità sufficiente a evitare una risposta immediata e automatica della Nato.
L’obiettivo del Cremlino: spezzare il fronte occidentale
Secondo le valutazioni emerse negli ambienti della sicurezza europea, Vladimir Putin starebbe tentando di aprire nuove crepe nel sostegno occidentale a Kiev.
Il vero obiettivo sarebbe dividere i Paesi alleati.
La Polonia rappresenta uno dei pilastri logistici fondamentali per il trasferimento di armi e assistenza militare all’Ucraina.
Un’eventuale crisi sul territorio polacco costringerebbe l’Alleanza Atlantica ad affrontare una scelta estremamente delicata.
Difendere immediatamente Varsavia significherebbe aumentare il rischio di un confronto diretto tra Nato e Russia.
Una risposta debole, invece, esporrebbe l’intera Alleanza a un grave danno politico e strategico.
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