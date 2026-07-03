A Lido di Camaiore, in provincia di Lucca

Una tragedia ha sconvolto l’ospedale Versilia di Lido di Camaiore, in provincia di Lucca.

Intorno alle 11.45 di oggi, venerdì 3 luglio, un uomo di circa 80 anni ha raggiunto il reparto di Riabilitazione della struttura sanitaria dove era ricoverata da settimane la sua ex moglie, una donna di 67 anni, per poi aggredirla mortalmente con un’arma da taglio.

Subito dopo l’aggressione, l’uomo si è diretto verso una finestra del reparto e si è lanciato nel vuoto dal terzo piano, morendo poco dopo.

L’uomo frequentava abitualmente il reparto

Secondo le informazioni emerse nelle prime ore successive ai fatti, la donna si trovava ricoverata in ospedale da circa tre settimane in condizioni di salute definite gravi.

L’ex marito si recava abitualmente in ospedale per farle visita.

Anche nella mattinata di oggi l’uomo sarebbe entrato regolarmente nel reparto, senza destare particolari sospetti.

Pochi istanti dopo si sarebbe consumata l’aggressione.

Inutili i tentativi di soccorso del personale sanitario

Immediatamente dopo quanto accaduto è intervenuto il personale del 118, che ha tentato disperatamente di prestare soccorso sia alla donna sia all’uomo.

I sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione su entrambe le persone coinvolte.

Ogni tentativo si è però rivelato inutile.

I medici hanno potuto soltanto constatare il decesso di entrambi.

La donna è morta in seguito alle ferite riportate nell’accoltellamento.

L’uomo è deceduto a causa delle conseguenze della caduta dal terzo piano della struttura ospedaliera.

L’intervento della Polizia e le indagini in corso

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia di Viareggio, chiamati a ricostruire con precisione la sequenza dell’accaduto.

Gli investigatori stanno effettuando tutti i rilievi all’interno del reparto di Riabilitazione dell’ospedale per chiarire ogni dettaglio della vicenda.

L’obiettivo degli accertamenti è ricostruire esattamente la dinamica dell’episodio avvenuto all’interno della struttura sanitaria e verificare ogni elemento utile alle indagini.