Si chiama Cata

Da ieri, sabato 10 giugno, a Firenze sono in corso le ricerche per trovare una bambina di 5 anni di nome Cata. La piccola, di origine peruviana, è scomparsa intorno alle 13:00. I genitori hanno denunciato l’accaduto ai carabinieri. Al momento della scomparsa, indossava una maglietta bianca e pantaloni viola. La comunità peruviana a Firenze sta prendendo parte alle ricerche, organizzando gruppi sin dalla sera di ieri per cercare la piccola.

Le ricerche coinvolgono sia i carabinieri che i vigili del fuoco. Gli sforzi sono concentrati anche in un edificio occupato situato in via Boccherini, lungo il fiume Mugnone, nelle vicinanze del parco della Cascine. Sono stati diffusi numerosi appelli sui social media e tramite WhatsApp, invitando chiunque abbia informazioni a fornirle. La collaborazione e la partecipazione attiva della comunità sono cruciali per ritrovare la piccola scomparsa.

Si è appreso che la bambina è scomparsa mentre stava giocando con altri bambini nel cortile dello stabile dove vive, l’ex hotel Astor che è occupato da alcune famiglie.

Nel corso della notte, la giovane madre di Cataleya ha seguito instancabilmente le ricerche dei carabinieri, ancora in corso, per trovare la sua bambina. Poi, disperata, ha iniziato a girare per il quartiere, chiamando ad alta voce il nome della sua piccola. La giovane donna vive nella zona tra via Maragliano e via Boccherini a Firenze, insieme alla bambina, al fratellino e ad altre famiglie straniere, in un ex albergo dismesso a causa del Covid e occupato da diversi anni.

Secondo quanto riferito da qualcuno, da immagini registrate dalle telecamere della zona, si vedrebbe la bambina uscire da un cortile del palazzo e poi rientrarvi. Il palazzo avrebbe però almeno un’altra uscita.