Una bambina di 8 anni è morta annegata dopo essere caduta con la bicicletta dentro la piscina di un’abitazione privata, dove viveva da poche settimane in affitto, insieme ai genitori.

Il dramma è avvenuto nella campagna fra Capalbio e Manciano, a Vallerana, in provincia di Grosseto.

La famiglia, di origine romena, si era ricongiunta in Maremma durante le vacanze di Natale, quando la piccola e la mamma avevano raggiunto il padre che aveva trovato lavoro in Toscana.

Sul posto, non appena allertati i soccorsi, sono intervenuti un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso, ma per la bambina non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire nel dettaglio la tragedia.

Giuseppe Ranieri, vicesindaco di Capalbio, ha affermato: «La tragica notizia dell’incidente avvenuto oggi ci sconvolge. A nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale ho espresso e rinnovo il più profondo cordoglio alla famiglia della bambina. Siamo a disposizione della famiglia e saremo al loro fianco insieme a tutta la comunità capalbiese che, come purtroppo ha avuto modo di dimostrare nelle ultime settimane, sa sempre stringersi intorno a chi ne ha bisogno».