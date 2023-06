Le parole del comandante dei Carabinieri di Firenze

Gabriele Vitagliano, comandante dei Carabinieri di Firenze, in diretta su Rainews24, a proposito della bimba di 5 anni scomparsa nel capoluogo toscano, Cataleya Alvarez, ha affermato: “Stiamo ricevendo telefonate di cittadini che dicono di aver visto” la piccola “in località attorno a Firenze e le stiamo controllando”. Inoltre, ha chiesto di chiamare il 112 in caso di segnalazioni.

“Tutte le ipotesi sono aperte, compreso il rapimento da parte di adulti o l’allontanamento. Non abbiamo elementi che possano comprovare un’ipotesi piuttosto che un’altra, ci sono telecamere che abbiamo esaminato e che stiamo esaminando”, ha aggiunto.

E ancora: “L’ultima immagine evidente è che rientra, ma ci sono immagini meno chiare, con adulti che escono”, sottolineando che, almeno per il momento, non ci sono “elementi per poter parlare di rapimento”.

La bambina ha capelli e occhi scuri e indossava pantaloncini lunghi rosa.

Si è appreso che Cataleya sarebbe stata a casa dello zio. Poi sarebbe scesa a casa sua, ma quando la mamma è rientrata dal lavoro non l’ha trovata nell’abitazione. La bambina stava giocando con il fratello e un’altra bambina ed erano presenti adulti a cui era affidata.

Infine, la speranza del comandante: “L’ipotesi più probabile è che la bimba, siccome stava giocando, possa essersi allontanata, magari seguendo un altro bambino. Speriamo che sia con un adulto che possa prendersene cura. In questo momento non abbiamo elementi che possano comprovare una cosa o un’altra”.