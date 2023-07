A Pomigliano D'Arco (Napoli)

Un bambino di 18 mesi è stato raggiunto da un colpo di pistola partito accidentalmente ed è in gravi condizioni.

Il dramma è accaduto ieri sera, venerdì 14 luglio, a Pomigliano D’Arco, vicino a Napoli, e il piccolo è stato trasportato all’ospedale Santobono con una ferita d’arma da fuoco all’addome.

Il colpo sarebbe partito accidentalmente da una pistola Beretta calibro 6,35 legalmente detenuta dal nonno. Il bambino si trova in terapia intensiva, in prognosi riservata. Sono in corso accertamenti della squadra mobile.

La ricostruzione

L’uomo coinvolto è un istruttore di tiro e l’incidente è avvenuto mentre stava pulendo l’arma nella sua abitazione. Secondo quanto emerso, l’uomo possedeva altre armi, inclusi sei fucili e nove pistole, utilizzate per la sua attività di istruttore.

Secondo la sua testimonianza, il bambino sarebbe entrato nella camera da letto dove il nonno stava pulendo l’arma, che sarebbe caduta accidentalmente causando lo sparo e ferendo il piccolo all’addome. Il bambino è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale. Le dichiarazioni dell’uomo sono al vaglio della polizia.