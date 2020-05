È successo a Casalpusterlengo (Lodi)

Dramma a Casalpusterlengo, comune della provincia di Lodi.

Un bambino di 3 anni, figlio di una coppia di origine africana, è morto dopo essere precipitato dal quarto piano del palazzo dove abita, riportando un grave trauma cranico. Lo riferisce in una nota l’Areu. L’incidente è accaduto poco dopo le 10. Il piccolo è stato ritrovato nel cortile condominiale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale di Codogno. Arrivati sul posto, è stata allertata immediatamente l’eliambulanza da Milano che è stata però fatta rientrare alla base data la gravità della situazione.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, si sarebbe trattato di un incidente. La madre del bambino si trovava in casa impegnata in faccende domestiche quando il piccolo è uscito sul balcone. Qui sarebbe riuscito ad arrampicarsi su qualcosa, ancora da individuare, sporgendosi troppo dalla balaustra, poi ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel cortile del condominio. La madre lo ha chiamato e, non ricevendo risposta, ha scoperto quanto successo.

La salma, non trasportata in ospedale, resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.