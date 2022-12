È successo a Bollate (Milano)

Incidente sul lavoro mortale a Bollate, comune vicino Milano. Un operaio di 52 anni, di origine egiziana, è deceduto nei pressi di un compattatore che schiaccia le auto e ricava il metallo per essere riciclato. La vittima, per cause da accertare, è caduta nella pressa, rimanendo schiacciata.

Il dramma si è verificato presso la ditta Riam, in via San Nicola 45, intorno alle 8 di stamattina, martedì 27 dicembre. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, personale della polizia locale e del 118. I soccorsi, purtroppo, sono stati inutili.

Le indagini sono condotte dalla Polizia locale di Bollate.