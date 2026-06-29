Incidente a Bologna

Una donna di 57 anni, residente in provincia di Brescia, è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna dopo essere rimasta schiacciata tra due autobus durante il deflusso del pubblico dal concerto di Max Pezzali allo stadio Dall’Ara.

L’incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte di giovedì 26 giugno, in via Andrea Costa, nei pressi del civico 157. Lo riporta Il Resto del Carlino, che ha ricostruito la dinamica sulla base di quanto accertato dalla polizia locale intervenuta sul posto.

La dinamica: l’autobus posteriore avanza, lei stava attraversando tra i due mezzi

Due autobus della Tper erano fermi in fila su via Andrea Costa, in fermata direzione centro, in attesa che il pubblico in uscita dal concerto salisse a bordo. Per cause ancora in fase di accertamento, l’autobus posteriore è avanzato nel momento in cui la donna stava attraversando tra i due veicoli: l’impatto l’ha schiacciata contro il bus che lo precedeva.

I sanitari del 118 sono intervenuti immediatamente. Visti i gravissimi traumi riportati, la donna è stata trasportata in codice di massima gravità all’ospedale Maggiore, dove si trova tuttora ricoverata.