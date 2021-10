È successo a Bologna

Operaio di 22 anni è morto schiacciato a Bologna.

Era originario della Guinea Bissau.

Incastrato tra un camion e la paratia, è morto sul colpo.

Incidente sul lavoro mortale a Bologna.

Un operaio di 22 anni originario della Guinea Bissau è morto intorno all’una della scorsa notte all’Interporto, il polo logistico che ha sede a Santa Maria in Duno di Bentivoglio.

Stando a una prima ricostruzione, il giovane stava lavorando in un magazzino del corriere Sda Express Courier nel blocco 13.4 quando, per cause in corso di accertamento, è rimasto incastrato tra una ribalta del magazzino – il punto di carico/scarico merci – e il mezzo pesante parcheggiato a ridosso per il carico merce. Il 22enne è rimasto schiacciato fra il camion e la paratia.

Il giovane operaio era dipendente della cooperativa di trasporti Metra. Ha riportato lo sfondamento del torace e sarebbe morto sul colpo. Sul posto anche il personale della medicina del lavoro – unità operativa prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro di Bologna – che sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Luigi Sbarra, segretario della CISL, su Twitter ha affermato: “Addolora tutti la tragica morte di un giovane di appena 22 anni al terzo giorno di lavoro all’Interporto di Bologna. Bisogna immediatamente applicare le nuove misure del governo sulla sicurezza sul lavoro, servono più ispezioni e sanzionare le aziende non in regola”.